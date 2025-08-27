Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıkları Yapıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü evinde Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke nezaretindeki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı sonlandırdı.

ANTRENMAN PROGRAMI İLE FİT KALMA

Bordo mavililer, Samsunspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Takım, antrenman programı ile formunu koruyor ve fiziksel olarak hazır hale gelmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.