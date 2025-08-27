Haberler

Trabzonspor, Samsunspor Maçı Hazırlıkları Yapıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü evinde Samsunspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke nezaretindeki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyunla idmanı sonlandırdı.

ANTRENMAN PROGRAMI İLE FİT KALMA

Bordo mavililer, Samsunspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Takım, antrenman programı ile formunu koruyor ve fiziksel olarak hazır hale gelmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

62. Uluslararası Şam Fuarı Açılışı Yapıldı

Şam'da, Beşşar Esed rejiminin çöküşünün ardından 62. Uluslararası Şam Fuarı açıldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katılım sağladı.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye Gol Attı

Benfica, Fenerbahçe'nin radarında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti. Futbolseverler, bu golün kaydedildiği anları izlemek için bağlantı arayışında.

