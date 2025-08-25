Haberler

Trabzonspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını bugün başlattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Fatih Tekke’nin yönetimi ile gerçekleştirildi. Antalyaspor maçında forma giymiş olan oyuncular, bu çalışmalar sırasında rejenerasyon çalışmalarına odaklandı.

YÜKSEK TEMPO ÇALIŞMALARI

Diğer oyuncular ise antrenman kapsamında ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı. Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından, 27 Ağustos Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

Marmara Adası’nda Yangın Kontrol Altında

Marmara Adası'ndaki yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi ancak helikopter destekli müdahalelerle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da hızla başlatıldı.
Yalova’da Motosiklet Kazası Oldu

Yalova-Termal yolunda motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

