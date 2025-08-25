Trabzonspor, Samsunspor Maçı İçin Hazırlanıyor

TRABZONSPOR’UN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını bugün başlattı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Fatih Tekke’nin yönetimi ile gerçekleştirildi. Antalyaspor maçında forma giymiş olan oyuncular, bu çalışmalar sırasında rejenerasyon çalışmalarına odaklandı.

YÜKSEK TEMPO ÇALIŞMALARI

Diğer oyuncular ise antrenman kapsamında ısınmanın ardından yüksek tempo koşu ve dar alanda çift kale maç yaptı. Bordo-mavili ekip, bir günlük iznin ardından, 27 Ağustos Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.