Trabzonspor-Samsunspor Maçı İçin Yolculuk

TARAFTARLAR MOLADA SİLAHLI KAVGA

Trabzonspor-Samsunspor karşılaşmasına gitmek üzere yola çıkan Samsunspor taraftarları, Giresun’un Tirebolu ilçesinde yer alan Doğancı köyünde yemek molası verdi. Bu esnada taraftarlarla iş yeri sahibi Emrah Tok ve çalışanları arasında bir tartışma meydana geldi. Bazı tartışmaların ardından durum silahlı kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında taraftar grubundan Ümit Çapkın ve kardeşi Resul Çapkın yaralandı. Hastaneye götürülen yaralılardan Ümit Çapkın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan emrah Tok, çıkartıldığı adliyede ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı. Ümit Çapkın için cenaze töreni, bugün Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Rıdvanpaşa Camii’nde gerçekleştirildi. Cenazeye Çapkın’ın ailesinin yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Çarşamba İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Çarşambaspor Başkanı Muhammet Ali Torun, Çarşambaspor Teknik Direktörü Tarkan Demirhan ve birçok kişi katılım sağladı.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Cenazede Ümit Çapkın’ın tabutuna Samsunspor’un bayrağı serildi. Çapkın’ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan namazın ardından Sarıcalı Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.