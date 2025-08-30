Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için son hazırlıklarını tamamladı. Takımdan ayrılması mümkün olan Batista Mendy, idmana katılmadı. Trabzonspor, hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdi.

TRANSFER GÜNDEMİ VE OYUNCU DURUMLARI

Yapılan taktik odaklı çalışma sonrası, tedavi süreçleri devam eden Onuralp Çevikkan ve Nwakaeme de antrenmanda yer almadı. Ayrıca, transferi gündemde olan Mendy’nin de çalışmaya katılmaması dikkat çekti. Oyuncunun İspanya’ya gitmesi söz konusu.