Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

ANKARA’NIN ZİRVESİNDE HAZIRLIKLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Samsunspor ile ilgili hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke’nin yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Futbolcular, antrenmanın başında ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

SON İDMAN AĞIRLIĞI TAHMİN EDİYOR

Bordo-mavili ekip, yarınki antrenmanla birlikte Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayacak. Takım, bu maçta elde etmek istediği sonuçla puan durumunu güçlendirmek için elinden geleni yapacak.