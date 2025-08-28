Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde oynayacağı Samsunspor karşılaşması için hazırlıklarına bu akşam saat 17.00’deki antrenmanla sürdü. Teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen çalışma, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapıldı ve 20 dakikası basına açık şekilde yürütüldü.

Antrenmanın başlangıcında oyuncular ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, 5’e 2 top çalışmasının sonrasında ise taktik antrenman yaptı. Tedavisi süren Onuralp Çevikkan antrenmana katılmazken, Antalyaspor maçında hafif sakatlığı bulunan Folcarelli, arkadaşlarıyla birlikte çalışma yapma imkanı buldu.

Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00’de yapacakları antrenmanla Samsunspor maçına hazırlıklarını devam ettirecek.