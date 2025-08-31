Trabzonspor, Samsunspor’u 1-0 önde bitirdi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasında Trabzonspor, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı, bordo-mavililerin 1-0’lık üstünlüğüyle sona eriyor.

İLK YARIDAN ÖNE ÇIKANLAR

Maçın başlangıcında, 7. dakikada Olaigbe’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kaleci Okan’dan döndü. Savunma oyuncuları, dönen topu uzaklaştırdı. Ardından 16. dakikada Zubkov’un sağ taraftan yaptığı ortada Onuachu, kafasıyla topu ağlarla buluşturdu ve takımı 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada, Yunus Emre Çiftçi’nin ceza sahası dışından çektiği şut, Uğurcan’ın elinde kaldı. 37. dakikada ise Augusto, ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan vurdu ve top direğe çarparak döndü. İlk yarının sonlarına doğru, 45+4. dakikada Zubkov’un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Augusto, Drongelen tarafından başarılı bir müdahaleyle engellendi.

HAKEM VE TAKIM KADROLARI

Maçın hakemleri Adnan Kaya Deniztepe, Bersan Duran ve Serkan Çimen olarak görev aldı. Trabzonspor’un kadrosunda; Uğurcan Çakır, Pina (Arif Boşluk dk. 27), Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto ve Onuachu yer aldı. Yedek oyuncular arasında ise Ahmet Doğan Yıldırım, Visca, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu ve Boran Başkan bulunuyordu. Takımın teknik direktörü Fatih Tekke olarak belirtiliyor.

Samsunspor ise Okan Koçuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çiftçi, Makoumbou, Musaba, Emre Kılıç, Nicham ve Mouandilmadji ile sahada yer aldı. Yedekler arasında Posiiadaha, Mendes, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Holse, Polat Yaldır, Borevkovic, Soner Gönül ve Afonso Sousa bulunuyor. Samsunspor’un teknik direktörü Thamas Reis olarak kaydedildi.

Golün sahibi Onuachu, 16. dakikada başarısını gösterirken, Trabzonspor’un oyuncusu olarak 1 sarı kart gördüğü de not ediliyor.