Trabzonspor Taraftarı Bordo-Mavi Ev Yaptırdı

BOSNA HERSEK’TE TARAFTARLIK SEVGİSİ

Bosna Hersek’te yaşayan bir Trabzonspor taraftarı, hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu ve Trabzon’un Araklı ilçesinin Pervane köyünde bordo-mavi renklere boyanmış bir ev yaptırdı. 38 yaşındaki Halit Gündoğdu, kazandığı gelirle bu özel evi inşa etmek için harcama yaptı.

BORDO-MAVİ EVİN ANLAMINA DİKKAT

Evli ve iki çocuk babası olan Gündoğdu, yapım aşamasındaki evi Trabzonspor sevgisinin bir sembolü haline getirdi. Halit Gündoğdu, bu bordo-mavi evin, hem gurbetteki özlemlerinin hem de Trabzonspor’a olan derin sevgisinin en içten ifadesi olduğunu kaydetti.