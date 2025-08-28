Haberler

Trabzonspor Taraftarı Bordo-Mavi Ev Yaptırdı

BOSNA HERSEK’TE TARAFTARLIK SEVGİSİ

Bosna Hersek’te yaşayan bir Trabzonspor taraftarı, hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu ve Trabzon’un Araklı ilçesinin Pervane köyünde bordo-mavi renklere boyanmış bir ev yaptırdı. 38 yaşındaki Halit Gündoğdu, kazandığı gelirle bu özel evi inşa etmek için harcama yaptı.

BORDO-MAVİ EVİN ANLAMINA DİKKAT

Evli ve iki çocuk babası olan Gündoğdu, yapım aşamasındaki evi Trabzonspor sevgisinin bir sembolü haline getirdi. Halit Gündoğdu, bu bordo-mavi evin, hem gurbetteki özlemlerinin hem de Trabzonspor’a olan derin sevgisinin en içten ifadesi olduğunu kaydetti.

Şahinbey Belediyesi Ailelere Destek Veriyor

Şahinbey Belediyesi, zor durumda olan bir aileye yardım ederek sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor. Desteklenen aile, yaşam koşullarında önemli iyileşmeler sağladı.
Endonezya’da Kızamık Salgını Yaşandı

Doğu Cava'da meydana gelen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, durumu kontrol altına almak için büyük bir aşılama kampanyası başlattı.

