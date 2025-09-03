Spor

Trabzonspor Taraftarından Uğurcan Çakır Protestosu

UGURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ TEPKİLERİ ARTIRIYOR

Trabzonspor camiasında, Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin yankıları devam ediyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro bedelle Galatasaray’a geçmesi, bordo-mavili taraftarlar arasında büyük bir öfke yarattı. Transfer iddialarının ortaya çıkmasıyla çok sayıda taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etti.

DOLAR DOLU ÇUVAL TEPKİ OLARAK BIRAKILDI

Son olarak, Trabzonsporlu bir taraftar grubu, gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan bir dolar dolu çuval bıraktı. Bu durumu sosyal medya hesaplarında duyuran grup, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” sözleriyle tepkilerini ifade etti.

