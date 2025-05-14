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Trabzonspor Taraftarları Maçı İzliyorlar

TARAFTARLAR DEV EKRANDA MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi, bordo-mavili taraftarlar Atatürk Alanı’ndaki dev ekrandan izleme fırsatı buldu. Maç saatine yaklaşılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’na kurulan dev ekran önünde taraftarlar toplandı.

Maçı bekleyen taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Bazı taraftarlar, coşkularını artırmak amacıyla yüzlerini bordo-mavi renge boyadı. Takımları lehine tezahürat yaparak motive olan taraftarlar, Gaziantep Stadı’ndaki maçı dev ekrandan ilgiyle takip etti. Pozisyonlar karşısında ise heyecanlandıkları anlar gözlerden kaçmadı.

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