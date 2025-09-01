Trabzonspor Taraftarları Uğurcan’ı Protesto Etti

PROTESTO GÖSTERİSİ

Trabzonspor taraftarları, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer söylentilerini protesto etmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya geldi. Galatasaray ile Uğurcan hakkında süren transfer görüşmeleri sırasında bordo-mavili taraftarlar, oyuncunun kendi takımlarında kalmasını istemek amacıyla toplandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tesis çevresinde emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-kırmızı takımın Çakır için Trabzonspor ile pazarlıklarına devam ettiği bilgisi gelirken, Karadeniz ekibinin milli kaleci için 30 milyon Euro’nun üzerinde bir bedel talep ettiği öğrenildi.