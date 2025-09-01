Haberler

Trabzonspor Taraftarları Uğurcan’ı Protesto Etti

PROTESTO GÖSTERİSİ

Trabzonspor taraftarları, takım kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transfer söylentilerini protesto etmek için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya geldi. Galatasaray ile Uğurcan hakkında süren transfer görüşmeleri sırasında bordo-mavili taraftarlar, oyuncunun kendi takımlarında kalmasını istemek amacıyla toplandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tesis çevresinde emniyet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-kırmızı takımın Çakır için Trabzonspor ile pazarlıklarına devam ettiği bilgisi gelirken, Karadeniz ekibinin milli kaleci için 30 milyon Euro’nun üzerinde bir bedel talep ettiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin bitiş zamanı ve nedenleri ise halk tarafından merak ediliyor.
Haberler

İnegöl’de Polis Ekiplerine Saldırı Oldu

İnegöl'de, düğün esnasında uyuşturucu suçları nedeniyle aranan Olcay B. yakalanırken, aile üyeleri polise saldırdı. Ekipler, kalabalığı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

