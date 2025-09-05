Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır’ın Ayrılığını Değerlendirdi

TRABZONSPOR’DA YENİ HEDEFLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Uğurcan Çakır’ın ayrılığıyla ilgili, “Türkiye’nin en iyi kalecisini kaybettik ama Trabzonspor herhangi bir oyuncu, herhangi birinin gitmesiyle hedeflerinden, yolundan veya kimliğinden uzaklaşacak değil” açıklamasında bulundu. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekke, Uğurcan Çakır’ın transferine, sakatlık durumlarına ve istifa iddialarına dair bilgi verdi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİ

Uğurcan Çakır’ın ayrılığı üzerine konuşan Tekke, “Uğurcan’ımızın yaptığı açıklama çok net, herkesin anlayabileceği, sürecin tam net bir şekilde anlatan bir açıklamaydı. Bu nedenle, Trabzonspor için çok önemli bir değer. Yine de Trabzonspor, herhangi bir oyuncunun ayrılması ile hedeflerinden sapmayacak” ifadelerini kullandı. Sakatlıkları gündeme getiren Tekke, takımdaki mevcut durumun zorluğunu da belirtti.

TARAFTAR TEMELLİ YAKLAŞIM

Tekke, Uğurcan Çakır’ın transfer süreciyle ilgili kendisinin istifa edeceği yönündeki iddialara da yanıt verdi. Özellikle taraftarın isteği doğrultusunda göreve geldiğini söyleyen Tekke, “Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir. Taraftarlarımızın istemediği anda burada olmayız. Ben Trabzonspor’dan istifa edeceğim gibi bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Transfer görüşmeleri üzerinde duran Tekke, “Başakşehir’in kalecisi Muhammet Şengezer ve Ernest Muçi, ilgilendiğimiz oyuncular. Ancak kaleci pozisyonunda maddi koşullar nedeniyle durum askıda. Muçi için ise görüşmeler devam ediyor” açıklamasında bulundu. Uğurcan ile yaptığı kısa bir görüşmeye de değinen Tekke, bu aşamada detayların kapatılması gerektiğini dile getirdi.

Takımda sakat oyuncuların durumuna da değinen Tekke, “Pina’nın sakatlığı bizim için büyük bir eksiklik. Alternatif oyuncu sayımız oldukça sınırlı” dedi. Genç kalecilerin durumu hakkında ise, “Eğer yeni bir kaleci alamazsak mevcut genç kalecilerimizle devam etmek zorundayız” diye ekledi. Ayrıca, yeni kaptanın kim olacağına dair henüz karar verilmediğini belirtti.

Tekke, transfer çalışmalarının sürdüğünü vurgularken, “İsimler belli oldu, ancak beklentilerimizi karşılayacak oyuncu arayışlarımız her alanda devam ediyor” dedi. Transfer sürecinde yaşanan zorlukları dile getirerek, kendisinin sosyal medya ile ilgilenmediğini, bu nedenle yanlış bilgilerin ortaya çıktığını belirtti. Son olarak, yeni transfer Bouchouari’nin sakatlığı hakkında bilgi vererek, “Bu oyuncunun sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.