Trabzonspor Teknik Direktörü, Üzüntülerini Dile Getirdi

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’DEN ÜZÜNTÜ DOLU AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk elde edememekten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gaziantep Stadı’nda Galatasaray’a karşı 3-0 kaybettikleri final maçı sonrası yapılan basın toplantısında, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan Tekke, “Kulübün tarihinde yeri olan futbolcu, taraftarı ve şu andaki teknik adamı olarak taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünüm. Onların yaşadığı üzüntüyü biz de yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. İki devrenin başında yedikleri gollerin maçı etkilediğini vurgulayan Tekke, “Elimizde çok değerli bir avantaj vardı. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk ama başaramadık. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız.” dedi.

GÜÇLÜ KADROLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Tekke, gelecek sezon için daha güçlü takımlar oluşturacaklarına dikkat çekti. “Ligde bir iddiamız kalmadı. Bundan sonra daha az oynayan futbolcularıma zaman vereceğim. Gelecek senenin inşası için daha çok çalışacağız.” diyen Tekke, bu yıl takımın hızlı ve dinamik bir yapıya bürünmesi gerektiğini belirtti. “Seneye Trabzon taraftarının istediği dinamizmi kuracağız.” ifadelerini kullanan teknik adam, kadroda benzer özellikte oyuncular bulunduğunu aktardı.

TRANSFER ÇALIŞMALARININ GÜNDEMİ

Trabzonspor’un Avrupa kupalarına katılamamasının transfer çalışmaları üzerindeki olumsuz etkilerini dile getiren Tekke, “Bu muhakkak etkileyecek. Gelecek oyuncuların Avrupa’da mücadele etme isteği ve talebi olacaktır.” şeklinde konuştu. “Burada da hata yapmamamız gerek. Camiamızın sıfırdan başlayıp, Trabzonspor’a yakışır bir kadro kurmamız gerek.” ifadeleriyle devam etti.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ

Kupa seremonisine katılmamalarına ilişkin açıklamada bulunan Tekke, hakem kararlarını eleştirdi. “İnsanlar bir şey söylememi bekliyor. Bana da gına geldi. Bizim kadromuzun gücü belli. Biz mücadele etmeye devam ediyoruz.” dedi. “Pes etmek yok. Yapacaklarımız çok net.” diye de ekledi.

GENÇ FUTBOLCULARA ZAMAN GEREKİYOR

Ukraynalı futbolcu Danilo Sikan’ın zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Tekke, “Bu oyunda ya çok çabuk düşünmelisiniz ya da çok çabuk olmalısınız.” diyerek genç oyuncunun gelişimi için zaman tanınması gerektiğini vurguladı.

MAĞLUBİYETİN SORUMLULUĞU

Tekke, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini de ifade etti. “Oyuncularımın bir an önce gol bulmak için bir şeyleri aksattığı anlar ve düzensizlikleri oldu.” diyen Tekke, “Oyuncular elimden geleni yapmaya çalışıyor. Mağlubiyeti kendi üstüme almam lazım.” şeklinde konuştu. Bu sezon takımının yerleşik savunmadaki zayıflıklarına dikkat çeken Tekke, “Bire bir riskliydi ama bu riski ben aldım. Sorumluluk benim.” diyerek sözlerini tamamladı.