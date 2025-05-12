Trabzonspor TFF’ye Sert Tepki Gösterdi

TRABZONSPOR’UN AÇIKLAMALARI HAKKINDA

Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maça hakem Cihan Aydın’ın atanması ile ilgili olarak sert eleştirilerde bulundu. Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada, “Eski Başkanımız Sayın Özkan Sümer’in sözleriyle bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz: ‘Bu ülkede futbol sahada oynanmıyor.’ Takımımıza karşı sezon başından itibaren yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.”

VAR UYGULAMALARI ELEŞTİRİLİYOR

Açıklamanın devamında, “Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında ‘VAR tiyatrosu’ sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir. Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran? MHK’nın VAR toplantısına ‘En büyük Galatasaray’ kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona ‘hakemdir!'”

ADALLET VURGUSU VE GELECEK TEHLİKESİ

Bordo-mavili kulüp, “Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir. Maalesef TFF’de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir. Bu atamanın amacı; Türkiye’nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Kulüp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur. Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir ve bilinsin ki; ‘Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur.'”