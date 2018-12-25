Trabzonspor Tolgay’ın peşine düştü

Trabzonspor, Fenerbahçe ile takas yapılması beklenen Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan’ın peşine düştü.

Trabzonspor’da Onazi sezonu kapattı, Ünal Karaman Kucka’yı ikinci yarıda düşünmüyor. Elde kalan tek orta saha oyuncusu Sosa’nın da sakatlığı var. Bordo-mavililer devre arasında iki ön libero birden almayı planlıyor. Beşiktaş’ta kadro dışı olan Tolgay Arslan, yeniden Trabzonspor’un gündemine girdi.

Rize karşısında alınan 4-1 galibiyetin sevinci, Onazi’den gelen haberle buruk yaşandı. 32. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Onazi’nin aşil tendonu koparken, yıldız futbolcu sezonu kapattı. Teknik direktör Ünal Karaman’ın vazgeçilmezlerinden biri olan Onazi’nin yanı sıra Sosa’nın da yaklaşık 4 haftalık bir sakatlık süreci var. Karaman, istikrarsız bir görüntü çizen Kucka’yı da bir sürpriz olmazsa ikinci yarıda takımda düşünmüyor. Mevcut şartlarda Trabzonspor’a 2 orta saha oyuncusu birden gerekiyor. Bordo-mavili yönetim devre arasında tüm ağırlığını ön libero takviyesine verecek.

İlk etapta gündeme Trabzonspor’un eski aşkı Tolgay Arslan geldi. Beşiktaş’ta kadro dışı olan Tolgay için Başkan Ahmet Ağaoğlu girişimlerde bulunacak. Tolgay en azından yarım sezonluğuna kiralık olarak istenecek. Orta sahaya 2 transfer yapılırsa, güçlendirilecek diğer bölgeler stoper ve forvet olacak.

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