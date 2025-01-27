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Spor

Trabzonspor: Trezeguet Al Ahly’ye Transfer Oldu

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TRABZONSPOR Trezeguet TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı futbolcu Trezeguet’nin Al Ahly Kulübüne transferinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a iletilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın (Trezeguet) 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” denildi.

ANLAŞMA DETAYLARI BELİRLENDİ

Yapılan anlaşmaya göre Al Ahly Kulübü, Trabzonspor’a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 600 bin avro ödeme yapacak. Ayrıca oyuncunun, 100 bin avro tutarındaki alacağından feragat ettiği belirtildi.

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