Haberler

Trabzonspor, Türk Telekom’u Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA HEYECANLI MAÇ

Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin takımlarından Trabzonspor, Türk Telekom’u 85-79’luk skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da gerçekleşen bu karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom, 27-20 önde tamamladı.

MAÇIN DÖNEMLERİ VE SONUCU

Devre arasına 45-39’luk bir üstünlükle giren Türk Telekom, üçüncü çeyrekte ise 59-59 eşitlik sağlayarak mücadeleyi sürdürdü. Son çeyrekte oldukça etkili bir performans sergileyen Karadeniz temsilcisi, maçı 85-79 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Turnuva kapsamında yarın Trabzonspor-Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş GAİN-Esenler Erokspor karşılaşmaları oynanacak. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu’da Kamp ve Offroad Festivali Başladı

Kastamonu'da Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından düzenlenen üç günlük festival, Uzunyazı'da konserler, sinema, oyunlar ve offroad araçları gösterileriyle başladı.
Haberler

Ege Denizi’nde Türk-Yunan Gerginliği Yaşandı

Ege Denizi'nde Saros Körfezi açıklarında Türk ve Yunan balıkçıları arasında gerilim yaşandı. Türk balıkçılar, Yunan teknelerini Türk sularına kadar takip ederek uzaklaştırdı. Olay cep telefonlarıyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.