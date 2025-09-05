Trabzonspor, Türk Telekom’u Yendi

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVADA HEYECANLI MAÇ

Antalya’da gerçekleştirilen “Gloria Pre-Season Games 2025” basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin takımlarından Trabzonspor, Türk Telekom’u 85-79’luk skorla mağlup etti. Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da gerçekleşen bu karşılaşmanın ilk çeyreğini Türk Telekom, 27-20 önde tamamladı.

MAÇIN DÖNEMLERİ VE SONUCU

Devre arasına 45-39’luk bir üstünlükle giren Türk Telekom, üçüncü çeyrekte ise 59-59 eşitlik sağlayarak mücadeleyi sürdürdü. Son çeyrekte oldukça etkili bir performans sergileyen Karadeniz temsilcisi, maçı 85-79 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Turnuva kapsamında yarın Trabzonspor-Lokomotiv Kuban ve Beşiktaş GAİN-Esenler Erokspor karşılaşmaları oynanacak. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.