Trabzonspor Türkiye Kupası’nı 9 kez kazandı

TRABZONSPOR KUPA HEDEFİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep’te Galatasaray ile mücadele edecek olan Trabzonspor, 17. kez final oynayacak. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı 10. kez kazanma hedefinde. Trabzonspor, bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası’nı toplam 9 kez kazandı.

GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUKLAR

Karadeniz temsilcisi, ilk Ziraat Türkiye Kupası zaferini 1976-77 sezonunda Beşiktaş’ı yenerek elde etti. Ardından 1977-78’de Adana Demirspor, 1983-84’te yeniden Beşiktaş, 1991-92’de Bursaspor, 1994-95’te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04’te Gençlerbirliği, 2009-10’da Fenerbahçe ve en son 2019-20 sezonunda Alanyaspor karşısında kazandı. Bu zafer, 2019-20 sezonunda Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek elde edildi ve Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrar etmek istiyor.

SON DÖNEM PERFORMANSI

Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda 5. eleme turunda, 2021-22 sezonunda yarı finalde, 2022-23 sezonunda çeyrek finalde ve geçtiğimiz sezonda finalde Beşiktaş’a 3-2 yenilerek turnuvadan elendi. Trabzonspor, bu yılki şampiyonluk mücadelesi ile birlikte sadece 9 kez kazandığı Türkiye Kupası’nda bir kez daha zafere ulaşmayı umuyor.

KUPA KAZANAN TAKIMLAR

Türkiye Kupası’nda en çok kazanan takımlar arasında Galatasaray 18, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6 kez ile önemli bir rekora sahip. Diğer takımlar arasında Ankaragücü, Göztepe, Altay, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da sırasıyla çeşitli sayılarda kupayı kazanmış takımlardır.