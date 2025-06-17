Trabzonspor U19 Başarılarıyla Marmaris’te Buluştu

TRABZONSPOR’UN ANLAMLI ZİYARETİ

Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi’nde şampiyonluk yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi’nde Avrupa ikinciliği elde eden Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Muğla’nın Marmaris ilçesinde özel bir okul ziyareti gerçekleştirdi. Bordo-mavili genç futbolcular, minik öğrencilerle birlikte keyifli bir gün geçirerek onlarla güzel anılar biriktirdi.

GENÇ TAKIMIN YETENEKLERİ İLE BULUŞMA

Takım oyuncuları Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer’in yer aldığı buluşmaya, öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Genç futbolcular, minik öğrencilerle bol bol sohbet ettikten sonra birlikte futbol oynadı ve hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca, Trabzonspor U19 oyuncuları, öğrencilerin formalarını da imzalayarak onlara özel anlar yaşattı.