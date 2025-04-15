Trabzonspor, U19 İle 13 Sözleşme İmzaladı

PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, U19 takımında yer alan 13 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Papara Park’ta gerçekleştirilen imza töreninde bordo-mavili kulüp, Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan gibi genç yeteneklerle sözleşme yaptı. Törene Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka ve futbolcuların aileleri de törende yer aldı.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İmza töreninde bir konuşma yapan Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, oyuncuların Trabzonspor’un geleceğine katkı sağladığını ifade ederek, “Bu, yalnızca sizler için değil, kulübümüz için de çok özel bir gün. Bu gençler Akademimizde yetişti ve Avrupa’nın en iyi dört takımından biri olmayı başardılar. 10 gün içinde Avrupa Gelişim Ligi şampiyonu olabileceklerini belirttiler. Bu başarı, azmin, disiplinin ve çok çalışmanın bir sonucudur. Şimdi bu başarıyı daha ileri taşıyacak ve profesyonel futbolcu olarak sahaya çıkacaksınız. Bu arma, sizin için bir hayalin simgesi olduğu kadar, aynı zamanda bir sorumluluğun da simgesi olacak” dedi.

KARAKTERİN ÖNEMİ

Kafkas, genç futbolculara sahada ve saha dışında gösterecekleri duruşun önemini vurgulayarak, “Bu noktaya gelmenizde emeği geçen ailelerinize, Akademi Koordinatörümüz Güngör Şahinkaya’ya, U19 Teknik Direktörümüz Eyüp Saka’ya ve tüm akademi hocalarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Ertuğrul Doğan’a da, sunduğu imkanlar için şükranlarımı sunuyorum. Artık siz sadece ‘akademiden gelen çocuklar’ değilsiniz, bu kulübün umudusunuz, yarınlarısınız. Bugün size imza attırıyoruz, ama aslında size güvenimizi mühürlüyoruz. UEFA Gençlik Ligi’nde şampiyon olsanız da olmasanız da bu şehir sizi alkışlamaya hazır. Yeter ki formaya sadık kalın, kendinize inanın ve mücadeleden asla vazgeçmeyin” şeklinde konuştu. İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.