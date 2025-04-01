Trabzonspor U19, Kupayı Trabzon’a Getirmek İstiyor

KUPAYI TRABZON’A GETİRMEK İSTİYORLAR

Trabzonspor U19 Takımı’nda kaleci olarak görev yapan Erol Can Çolak, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde 1 penaltı kurtararak önemli bir katkı sağladı. Erol, “Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz” sözleriyle hedeflerini açıkladı. İtalyan ekibi Inter’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor U19, bu başarıyı Trabzon halkına armağan etme isteğini dile getirdi. Takımın öne çıkan oyuncuları da tarihi zafer sonrası duygu ve düşüncelerini paylaştı.

BÜYÜK BİR GURUR YAŞADIK

Trabzonspor U19 takımının oyuncularından Esat Yiğit Alkurt, maç sonrasında büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. “Maçın bitiş düdüğüyle tarif edilemez bir duygu yaşadım. İnanılmaz bir başarı elde ettik. Bu galibiyeti Trabzon halkına ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Taraftar rekoru da kırdık. Buna şaşırmadım çünkü rekoru kıracağımızı biliyorduk. Trabzonspor taraftarı bütün taraftarlara bedeldir. Büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Üç İtalyan takımını eledik, yakında bize savaş açabilirler, Trabzon dikkatli olmalı. 40 bin kişinin önünde oynamak büyük bir heyecandı. Özkan Sümer, Trabzonspor’un efsanesi. Biz bu kupayı onun için almak istiyoruz. O kupa Trabzon’a gelecek” ifadelerini kullandı.

GOL ATACAĞIMI HİSSETMİŞTİM

Galibiyet golünü atan Ekrem Terzi, maça girmeden önce gol atacağına dair bir his taşıdığını belirtti. “Oyuna girmeden önce nasıl gol atabileceğimi düşünüyordum. Rakip takım hata yaptı, ben de topu sürerek vurdum ve gol oldu. Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Golü taraftarlarımıza armağan ediyorum. Yardımcı hocamız Fatih Hoca bana ‘Ekrem, gol atacaksın’ demişti. Benim de içime doğmuştu. Böyle bir taraftar önünde oynamak inanılmaz bir his. Artık İtalyanlar bizi iyi tanıyor. Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK

Trabzonspor U19 takımının kalecisi Erol Can Çolak, “Kalecilerimiz Onuralp ve Ahmet Doğan Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda sahalara dönerler. Tribünleri dolduran taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Önümüzde iki maç kaldı. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz.” ifadelerini kullanarak hedeflerini yineledi.