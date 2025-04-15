Trabzonspor, U19’la Sözleşme İmzaladı

YARIM FINALA YÜKSELEN GENÇLER

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükselerek tarihe geçen U19 takımındaki 13 genç futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüpten gelen bilgilere göre; U19 kadrosunda yer alan Alihan Erdoğan, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Ekrem Terzi, Erolcan Çolak, Esat Yiğit Alkurt, Furkan Melikşah Özcan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz, Ömer Faruk Karahan, Taha Emre İnce ve Yiğit Kemal Turan ile Papara Park’ta düzenlenen törende sözleşme imzalandı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene; Genel Sekreter Sami Karaman, Genel Sayman Derviş Köz, başkan yardımcıları Kemal Ertürk ve Murat İskender ile yönetim kurulu üyeleri Coşkun Öztürk ve Ali Beyazlı dahil oldu. Ayrıca Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, 19 yaş altı takımı teknik direktörü Eyüp Saka ve futbolcuların aileleri de törende yer aldı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, törende yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un geleceğine önemli bir adım atıldığını dile getirdi. Kafkas, “Bu gençler akademimizde yetişti ve Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına girerek hepimize büyük bir gurur yaşattılar” ifadelerini kullandı. Kafkas, gençlerin artık profesyonel futbolcu olduklarına aktardı ve bu süreçte kendilerine güven duyulduğunu belirtti.

EUROPA ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİ

Kafkas, gençlerin profesyonel birer futbolcu olarak sahaya çıkacaklarının altını çizerken, “Bu arma, sizler için bir hayalin simgesiydi ama artık bir sorumluluğun da simgesi olacak” diyerek kendilerine sorumluluk yükledi. “Yetenekleriniz sizi iyi futbolcu yapar, fakat ekstra çalışmanız ve karakteriniz sizi büyük futbolcu yapar. Sahada ve saha dışında duruşunuz sizi kalıcı kılacaktır” şeklindeki mesajıyla genç sporcuları cesaretlendirdi. Kafkas, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’a da katkılarından ötürü teşekkür ederek, “Bugün size imza attırıyoruz ama aslında biz size güvenimizi mühürlüyoruz” dedi.

SALZBURG İLE FINAL HEYECANI

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi’nde önemli bir istatistiğe de imza attı. Son 32 turunda Juventus’u, son 16 turunda Atalanta’yı ve çeyrek finalde de Inter’i eleyerek yarı finale çıkmayı başardılar. Trabzonspor, yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, 25 Nisan Cuma günü İsviçre’de düzenlenecek.