Trabzonspor U19, Marmaris’te Ziyaret Gerçekleştirdi

TRABZONSPOR U19 TAKIMI ANLAMLI BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Trabzonspor U19 Takımı, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi’nde elde ettiği şampiyonluk ve UEFA Gençlik Ligi’ndeki Avrupa ikinciliği başarısının ardından Marmaris’te anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Bordo-mavili gençler, Marmaris’teki bir özel okulda eğitim gören 1-A sınıfı öğrencisi Baybars Çakıroğlu’nun davetiyle ilçeye geldi.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI GÖZLERDEN KAÇMADI

Takımın oyuncularından Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer, bu anlamlı buluşmada yer aldı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla futbolcuları karşıladığı etkinlikte, genç oyuncular miniklerle keyifli sohbetler yaptı. Birlikte futbol oynayan futbolcular, hatıra fotoğrafları çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

FORMALAR İMZALANDI, GÜLÜMSEMELER ARTTI

Futbolcular, etkinlik sırasında öğrencilerin formalarını da imzalayarak onlarla samimi bir bağ kurdu. Bordo-mavili gençlerin sıcak tavırları, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdu. Etkinlik boyunca hem çocuklar hem de futbolcular, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.