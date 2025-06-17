Trabzonspor U19 Takımı, Marmaris’te Ziyaret

TÜRKİYE Gelişim Ligleri Elit A Ligi’nde Şampiyonluk Yaşandığı Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Türkiye Gelişim Ligleri Elit A Ligi’nde elde ettiği şampiyonluk ve UEFA Gençlik Ligi’nde kazandığı Avrupa ikinciliği ile önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıların ardından takım, Muğla’nın Marmaris ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Öğrencilerle Keyifli Bir Gün Geçirildi

Bordo-mavili gençler, Marmaris’teki bir özel okulu ziyaret ederek minik öğrencilerle keyifli anlar yaşadı. Ziyarete katılan takım oyuncuları Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Genç futbolcular, minik öğrencilerle sohbet ederek birlikte futbol oynamanın yanı sıra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Forma İmzalarıyla Anlamlı Anlar Yaşandı

Trabzonspor U19 oyuncuları, ziyaretleri sırasında minik öğrencilerin formalarını da imzaladı. Bu anlar, genç futbolcular ile öğrenciler arasında sıcak bir bağ kurarken, futbol sevgisinin paylaşılmasını sağladı. Bu tür etkinlikler, gençlerin spora olan ilgisini artırmayı ve takım ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor.