Trabzonspor U19, UEFA’da Yarı Finalde

TRABZONSPOR’U YARI FİNALI HEDEFLİYOR

Trabzonspor’un 19 yaş altı futbol takımı, İtalyan temsilcisi Inter’i dün akşam 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükseldi. Maçta galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi, “Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, maçın 38. dakikasında penaltı kurtaran kaleci Erol Can Koçak, “Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah o kupayı Trabzon’a getireceğiz” dedi.

REKORLAR KIRILDI

Bu sonuçla Trabzonspor, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından açıklanan verilere göre, 40 bin 368 kişinin izlediği maçın turnuva tarihinde en yüksek seyirci sayısına ulaşmasını sağladı. Önceki rekor ise 2017-18 sezonunda 32 bin 510 seyirci ile Krasnodar – Real Madrid maçıyla kırılmıştı. Trabzonspor, bu turnuvada yarı finale kalan ilk Türk takımı olmayı da başardı. 25 Mayıs’ta yarı finalde Avusturya’nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

GÜÇLÜ RAKİP SALZBURG

Son şampiyon Yunan ekibi Olympiacos’u 1-0’lık skorla geride bırakan Salzburg, 2016-17 sezonunda bu kupayı kazanmıştı. 25 Nisan’daki yarı final maçı ile 28 Nisan’daki final, İsveç’in Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Bugün Stuttgart – Barcelona ve AZ Alkmaar – Manchester City karşılaşmaları ile diğer yarı finalistler belirlenecek.

UEFA GENÇLİK LİGİ’NE GENEL GÖRÜNÜM

UEFA Gençlik Ligi, Avrupa Kulüpler Ligi’nin önerisi üzerine 2013-14 sezonunda hayata geçirildi. Bu turnuva, 19 yaş altı oyuncuları uluslararası müsabakalara hazırlamak amacıyla düzenleniyor. Turnuvanın kazananı, İsveçli kulüp yöneticisi Lennart Johansson’ın adını taşıyan kupayı alıyor. Başlangıçta takımlar, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan kulüplerin U19 takımlarından oluşuyordu. Ancak 2015-16 sezonundan itibaren ulusal gençlik liglerinin galiplerinin katılımı için bir play-off sistemi getirildi.

TRABZONSPOR’UN PROGRESİ

Geçen yıl Samsunspor’u finalde 3-2 yenerek Türkiye U19 Elit Lig A’ şampiyonu olan Trabzonspor, bu sezon da bu yolla turnuvaya katıldı. Bordo mavililer, Buducnost ve Sarajevo ekiplerini farklı skorlarla mağlup ettikten sonra son 32 turunda Juventus ile karşılaştı ve Şubat ayındaki maçı 1-0 galip tamamladı. Mart ayında Atalanta’yla oynanan maçta ise penaltılarda 5-3’lük bir zaferle tur atladı. Trabzonspor, dünkü çeyrek finalde Inter’i yenerek üst üste üç İtalyan takımını geride bırakmayı başardı. Inter, bu sezon turnuvanın lig aşamasını tamamlayan tek ekip olurken, Trabzonspor’un rakibi Salzburg, lig aşamasını üçüncü sırada tamamladı. Yarı final ve final maçlarının biletleri 3 Nisan’da satışa sunulacak.