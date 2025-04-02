Trabzonspor U19 UEFA Yarı Finalde

TRABZONSPOR’UN TARİHİ BAŞARISI

Trabzonspor’un 19 yaş altı futbol takımı, dün akşam İtalyan ekibi Inter’i Trabzon’da 1-0 yenerek UEFA Gençlik Ligi’nde yarı finale yükseldi. Galibiyeti getiren golü atan Ekrem Terzi maç sonrası “Bu anı tarif edecek kelime bulamıyorum. Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz” dedi. Maçın 38. dakikasında penaltıyı kurtaran kaleci Erol Can Koçak ise “Stadı dolduran taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah o kupayı Trabzon’a getireceğiz” şeklinde konuştu.

REKORLARLA DOLU BİR MAÇ

Bu sonuçla Trabzonspor iki önemli rekor kırdı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 40 bin 368 seyircinin izlediği bu maçı, turnuva tarihinin en fazla seyirciyle izlenen maçı olarak duyurdu. Önceki rekor, 2017-18 sezonunda 32 bin 510 seyirciyle Krasnodar – Real Madrid karşılaşmasında kırılmıştı. Ek olarak, Trabzonspor bu turnuvada yarı finale kalan ilk Türk futbol takımı olma unvanını elde etti. Bordo mavililer, 25 Mayıs’ta yarı finalde Avusturyalı Salzburg ile mücadele edecek. Daha önce Yunan temsilcisi Olympiacos’u 1-0 yenerek şampiyon olan Salzburg, bu kupayı 2016-17 sezonunda kazanmıştı.

GENÇLERE ULUSLARARASI TECRÜBE

UEFA Gençlik Ligi, Avrupa Kulüpler Ligi’nin talebiyle 2013-14 sezonunda hayata geçirildi ve UEFA’nın kulüpler için düzenlediği ilk gençlik turnuvası oldu. Bu turnuva, 19 yaş altı oyunculara uluslararası müsabaka tecrübesi kazandırmayı hedefliyor. Turnuvanın kazananına, 1990-2007 yılları arasında UEFA’nın uzun dönem başkanlığını yapmış İsveçli yönetici Lennart Johansson’ın adını taşıyan kupa veriliyor. İlk başta, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan kulüplerin U19 takımları oluşturuluyordu. 2015-16 sezonundan itibaren ulusal gençlik liglerinin kazananları için de bir play-off sistemi eklendi.

TRABZONSPOR’UN YOLCULUĞU

Trabzonspor, geçen yıl Samsunspor’u finalde 3-2 yenerek Türkiye U19 Elit Lig A’yı kazanarak bu sezon turnuvaya katılma hakkı elde etti. Bordo mavililer, Buducnost ve Sarajevo ekiplerini farklı skorlarla yendikten sonra son 32 turunda İtalyan kulübü Juventus ile karşılaştı. Şubat ayında gerçekleşen mücadelede 1-0 galip gelen Trabzonspor, bir sonraki aşamada Mart ayında bir diğer İtalyan temsilcisi Atalanta ile karşılaştı ve maçı penaltılarda 5-3 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Dün, çeyrek finalde Inter’i yenerek üst üste üç İtalyan takımıyla mücadele edip hepsini saf dışı bıraktı. Bu sezon, UEFA Gençlik Ligi’nin grup aşamasını tüm galibiyetlerle tamamlayan tek ekip olan Inter, turnuvanın yarı finaline yükselmeyi başaramadı.

YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Trabzonspor’un yarı finaldeki rakibi Salzburg, grup aşamasını bir beraberlik ve beş galibiyetle üçüncü sırada tamamladı. Yarı final maçları 25 Nisan ve final maçları 28 Nisan tarihlerinde İsveç’in Nyon kentinde gerçekleşecek. Maçların biletleri 3 Nisan’da satışa çıkacak.