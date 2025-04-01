Trabzonspor U19 Yarı Finalde: Saka’nın Yorumu

TEKNİK DİREKTÖR EYÜP SAKA’DAN GALİBİYET AÇIKLAMASI

Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü Eyüp Saka, Inter karşısında hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final müsabakasında İtalya’nın Inter takımını 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, bu aşamada Avusturya’nın Salzburg takımıyla mücadele edecek.

ANALİZLER VE STRATEJİLER

Müsabakanın ardından bir değerlendirme yapan Saka, milli aradan dolayı takımla yeterince çalışma imkanı bulamadıklarını ifade ederek, “Takımla birlikte sadece 4-5 gün çalışabildik. Bu süre içinde Inter takımını analiz ettik ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı belirledik. Yaptığımız analizler doğrultusunda hazırlıklarımızı tamamladık ve oyuncularımız da buna doğru şekilde karşılık verdi. Hak ettiğimizi düşündüğüm bir galibiyet aldık” şeklinde konuştu.

EKREM’İN KAHRAKANI OLACAĞINI BELİRTTİ

Maç öncesinde Ekrem Terzi’nin sahada etkili olacağını vurguladığını belirten Saka, “Ekrem maça 11’de başlamadığı için morali biraz bozulmuş olabilir. Ancak ona, 90 dakika boyunca katkı sağlayacağını ve maçın kahramanı olabileceğini söylemiştim. O da sahaya girerek doğru bir cevap verdi” dedi.

İKİNCİ YARI İYİ BAŞLADI

İlk yarıda eksik konuları oyuncularıyla konuştuğunu ifade eden Saka, “Oyuncularımıza sahada neleri eksik yaptığımızı anlattık. Bu hataları düzeltmemiz halinde daha iyi olacağımızı söyledik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir çalışma içerisindeyiz ve bunu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİYDİ

Trabzonspor taraftarının kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını ifade eden Eyüp Saka, “Taraftarlarımıza söyleyecek söz bulamıyorum. İnanılmaz bir destek verdiler. Bu destek bizi sahada daha güçlü kıldı. Biz onlarla çok daha güçlüyüz. Her hoca gibi benim de hedeflerim var ve saha kenarında kendimi günün şartlarına uygun şekilde geliştirmeye gayret ediyorum. Bu çalışmalar bizi nereye getirecek, hep birlikte göreceğiz” dedi.

EROL CAN’IN KATKISI

Takımın iki kalecisinin sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Saka, “İki kalecimiz de sakattı ancak Erol Can’ın varlığı onları aratmadı. Sahada güçlü durmamızı sağladı. Penaltı kurtaracağı içime doğmuştu” ifadelerini kullandı.

ALTYAPIYA VURGU

Trabzonspor altyapısının önemine dikkat çeken Saka, “Her zaman oyuncularımızın potansiyeline inanıyoruz. Doğru planlama ile onları Türk futboluna kazandırabiliriz. Fatih Hoca da yeni göreve başladı, henüz bir görüşmemiz olmadı ama önemli çalışmalar yapıyor. O da bizim gibi Trabzonspor’un altyapısından yetişmiş, efsane olmuş bir isim. Aynı düşünceleri paylaştığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.