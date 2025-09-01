Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın Transferini Duyurdu

TRANSFER ANLAŞMASI AÇIKLANDI

Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transferi hakkında Galatasaray ile bir anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33.000.000 EURO garanti bedel ve 3.000.000 EURO şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36.000.000 EURO ödeme yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

VEDA PAYLAŞIMI YAPILDI

Uğurcan Çakır’ın veda paylaşımının ardından Trabzonspor, milli kaleci için sosyal medya hesaplarından bir veda mesajı yayımladı. Bordo-mavili camia, Uğurcan Çakır ile her zaman gurur duyduğuna dikkat çekti. Açıklamada, “Trabzon’un sokaklarında büyüyen, çocukluk hayallerini bu formayla süsleyen, kalemizde yıllarca dimdik duran, şanlı tarihimize unutulmaz başarılar kazandıran kaptanımız Uğurcan Çakır’a, Trabzonspor’umuza kattığı tüm değerler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” denildi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN DEĞERİ VE GURURU

Ayrıca, “Altyapımızdan yetişip, A Takımımıza kadar yükselen, bu formanın ağırlığını her zaman gururla taşıyan, nice zaferlerde ve şampiyonluklarda pay sahibi olan Uğurcan, sadece sahadaki başarısıyla değil, duruşu, karakteri ve Trabzonspor sevgisiyle de gönüllerimizde taht kurdu.” ifadesine de yer verildi. Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın, tarihi bir bonservis bedeli kazandırarak veda ettiğini belirtti. Son olarak, “Verdiği emekler, gösterdiği özveri ve bu camiaya kattığı tüm değerler, Trabzonspor tarihinin en kıymetli sayfalarında daima yerini koruyacak. Bu şehir, bu camia ve milyonlarca Trabzonspor taraftarı, seninle her zaman gurur duyacak. Her şey için teşekkürler Kaptan…” mesajıyla duygularını dile getirdi.