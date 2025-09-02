Haberler

Trabzonspor, Uğurcan’ı Galatasaray’a sattı

TRABZONSPOR’U GALATASARAY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray’ın Trabzonspor’a KDV dahil 33 milyon Euro’luk garanti bedel ödemesi yapacağı ifade edildi.

TOPLAMDA 36 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Ayrıca, anlaşmaya göre 3 milyon Euro’luk şarta bağlı bonus ile birlikte toplam ödeme miktarının 36 milyon Euro olacağı belirtildi. Bu transfer, Trabzonspor’un geleceğini şekillendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

