Trabzonspor, Uğurcan’ı Galatasaray’a sattı

TRABZONSPOR’U GALATASARAY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferi üzerinde anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray’ın Trabzonspor’a KDV dahil 33 milyon Euro’luk garanti bedel ödemesi yapacağı ifade edildi.

TOPLAMDA 36 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Ayrıca, anlaşmaya göre 3 milyon Euro’luk şarta bağlı bonus ile birlikte toplam ödeme miktarının 36 milyon Euro olacağı belirtildi. Bu transfer, Trabzonspor’un geleceğini şekillendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.