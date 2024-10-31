Trabzonspor’un Banza İle Başarısı Artıyor

TRANSFER BAŞARISI VE GOLLER

Trabzonspor, sezon başladıktan sonra kadrosuna dahil ettiği Demokratik Kongolu santrfor ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu futbolcu, Portekiz’in Braga Kulübünden transfer edilerek, ligin 5. haftasında Beşiktaş karşısında sahaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 lig maçında 530 dakika forma giyen santrfor sayesinde önemli bir performans sergiliyor.

GOL KRALI OLMA YOLUNDA

Trabzonspor, ilk 9 haftada 9 gol atarken, bu süreçte 4 gol ile en golcü oyuncu unvanını elde eden Banza, takımın gol yükünü taşıyor. Ligin 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı, Trabzonspor’un 3-2 galip geldiği karşılaşma oldu ve bu maçta Banza 2 gol atarak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Ayrıca ligin 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken ve ligin 10. haftasında Göztepe’ye 2-1 mağlup olduğu maçta da 1 gol kaydetti.