Trabzonspor’un borcu açıklandı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübünün borcunu 1 milyar 76 milyon 205 Türk Lirası olduğunu bildirdi.

Trabzonspor’un 43. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor eski başkanları Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman ve Özkan Sümer’in yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı.

SÜRMEN: TRABZONSPOR GERÇEKLERİ VE EKONOMİK DURUMUYLA ÖRTÜŞEN UYGULAMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza attığını ve bu çalışmalar içinde en önemlisinin yeni tüzük çalışması olduğunu vurgulayarak, yönetimin göreve gelirken verdiği bazı sözleri hatırlattı. Sürmen, özellikle vaat edilen transfer politikasına uygun hareket edildiğini belirterek, “Transfer politikasında Trabzonspor gerçekleri ve ekonomik durumuyla örtüşen uygulamalarından dolayı teşekkür ederim. Dün yeni tesislerin açılışını yaptık. Bu bir başarıdır, bir emek ister, bu faaliyetlerinden ötürü yönetime teşekküre ediyoruz” diye konuştu.

HACISALİHOĞLU: KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 76 MİLYON 205 TL’DİR

Yönetim kurulu adına söz alan Trabzonspor Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, faaliyet raporu hakkında bilgi verdi. Hacısalihoğlu, “Taraftar arasında başlatılan bağış ve SMS kampanyalarından maalesef beklenen sonuç alınamadı. Geçtiğimiz sezon takımımız Avrupa kupalarına katılma hakkını yakalayamadı. Uzun süredir ödemelerde yaşanan aksaklıklar sonucu serbest kalma konumuna gelen oyuncuların serbest kalmalarının önüne geçilmesi, oluşturulan yeni kaynaklarla lisans çıkarma yasağı ile karşılaşılmaması, tescil işlemlerinin yapılamaması önlenmeye çalışıldı. Bu tam tabiriyle mide sancıları yaratan bir süreç olarak nitelendirilebilir. Bu konuda başkan ve başkan yardımcıları ile bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Trabzonspor’un bu zor süreci başka türlü aşması mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün borcunun ise 1 milyon 76 milyon 205 Bin TL olduğunu açıkladı.

AHMET AĞAOĞLU: “BU DURUMDA OLAN BİR KULÜBÜN HESAPLARI DÜNYANIN HER YERİNDE DENETLENİR”

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Başkan Ahmet Ağaoğlu, bir önceki dönemin başkanı Muharrem Usta ile yaşadıkları ‘Bağımsız Denetleme Kurulu’ raporuyla ilgili sorunlar ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu rapor çok farklı şeymiş gibi kamuoyuna lanse edilmeye çalışıldı. Usta’nın, bizleri haysiyet cellatlığı veya eski yöneticilerin onuru ve gururuyla oynama gibi bir ithamla karşı karşıya kaldık. Onun karşılığı hiçbir tartışmaya girmedim. Açıklamayı burada yapmayı daha uygun gördüm. Eğer senelik gelirleri 150 milyon TL olan bir kulüp 1 milyar TL borç yükünün altına girmişse, yine senelik geliri 150 milyon TL olan bir kulübün oyuncu menajerlerine borcu 70 milyon TL ise bu kulübün hesapları kimse kusura bakmasın dünyanın her yerinde denetlenir. Ben Türk futbol tarihinin bir Türk teknik direktöre ödediği en fazla tazminatı ödemeye mahkum edilmişsem ve sadece Temmuz-Ağustos içinde 32 milyon TL mukavele feshinden tazminat ödemek zorunda kalmışsam, ödeyemediğim takdirde lisans çıkaramama tehlikesi, lige katılamama anlamına gelir bu, yeni oyuncularımızı tescil edememe tehlikesi ile karşı karşıya kalmışsam bu hesaplar denetlenir. Bunun ne eski başkanın ne yönetim kurulu ile ne de başka birisiyle alakası yoktur. Trabzonspor Kulübü, kamu yararına bir dernektir. İçinde bulunduğu yüz yüze gelmiş olduğu durum budur.”

“TÜRKİYE’DE 4 BÜYÜK KULÜBÜN BORCU 14 MİLYON BARAJINA ULAŞTI”

Türkiye’de 62 tane bağımsız spor federasyonu bulunduğunu belirten Ağaoğlu, “4 büyük takımın borcu 14 milyon barajına ulaşmışsa hepsinin denetlenmesi gerekiyor. Bana kalırsa bütün kulüpler ya başbakanlık tarafından, özerklik bize istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde yapma hakkı vermiyor. Diğer bağımsız federasyonların denetlendiği gibi futbol kulüpleri de denetlenmeli. Ya da federasyonun oluşturacağı bağımsız denetçiler denetlemeli. Biz tüzük değişikliği ile bir şekilde bunun önünü alma gayreti gösterdik. Burada en önemli görev Trabzonspor üyelerine düşüyor. Devlet bizi denetlemeden lütfen biz birbirimizi denetleyelim. Bunun dışında konuşulanlar spekülasyondan ibarettir. Trabzonspor’un her kuruş camianın parası, taraftarın parasıdır, bu ülkenin milli servetidir. Trabzonspor Kulübü bu açıkları kapatmak için bankadan kredi kullanıyor yada taraftara dönüyorsa yapılan yanlışını taraftar ve camia ödüyor. Bunun günahı vebali çok büyüktür. Biz bu hassasiyet ve düşünceyle Trabzonspor’a geldiğimiz gününden beri hizmet etme çabası içindeyiz. Yanlışlarımız da mutlaka olmuştur. Kimseyi kırmak, üzmek düşüncesiyle hareket etmek istemediğimizi de ifade etmek istiyorum. Yanlışlarımız olmuşsa da yeri geldi onlardan dönmeyi de becerebilmişizdir” dedi.

“BEN 6 AYDA YORULAN BİR ADAM DEĞİLİM”

‘Ahmet Ağaoğlu yorulmadı, 6 ayda yorulan adamı kapının önündeki elbise askısına asarlar, o adamı camianın içinde tutmamanızda yarar vardır’ diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne işimiz var, ne yapmaya geldik, hizmet etmeye geldik. Bu arada kırılıyor, güceniyor muyuz? Fiziki olarak yoruluyor muyuz? Evet ama verecek enerjimiz var. Bugün hala hizmet eden büyüklerimiz gibi hizmet etme yükümlülüğümüz var, bu bir gönül bağıdır, bu düşünceyle geldik, bu düşünceyle hareket ettik. Ben zaten başkanım. Yapmakta olduğum bir görev var, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yıl sonuna kadar 75 milyon TL ödememiz var, kaynak oluşturmak için iki önemli projemiz vardı. En büyük darbeyi ekonomik türbülanstan gördük, frene bastık beklemek zorunda kaldık. Yıl sonuna kadar kredi olarak değil, kaynak olarak 100-150 milyon TL civarında girdi sağlayabilecek çok ciddi sağlam iki projemiz var. Projelerin selameti açısından bunları açıklamam mümkün değil. Takımımızın önünde 25 Kasım’a kadar çok önemli 5 maçımız var, takımımızın konsantrasyonu açısından bu maçlar çok önemli. 2 Aralık’taki spekülasyonlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Şu anda gördüğümüz manzara şu, bütün yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve ben görevimizin başındayız. Hiç gitmeyecek gibi çalışıyor, yarın da gidecekmiş gibi bu kulübe temiz bir sayfa bırakmanın çabası içindeyiz.”

“HİZMETE GELDİK. HİZMET ETMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ”

“9 Nisan’da talip olunan görev bu kulübün şanlı tarihi içinde en kutsal ve önemli hizmetlerden birisi. Allah’ın lütfuyla genel kurulun da teveccühüyle yolumuza devam etme şeklinde bir görüş verilirse devam ederiz ama yolumuza değil, Trabzonspor Kulübü’ne hizmete devam ederiz. Bunun kararını verecek olan da genel kuruldur. Genel kurulun iradesine tahakküm koymak ne benim ne de bir başkasının harcı değildir. Umut ediyorum genel kurulla ve süreçle ilgili yapmış olduğum açıklamalar fazla bir soru işareti bırakmaz. Hizmete geldik, hizmet ediyoruz, hizmete devam edeceğiz. Yaptığımız işi yarım bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Ben dahil hiçbir arkadaşım yorulmadı, dışarıdan taze kan, takviyeler gelebilir. Yorulduğumuz yerde de o koltuğa yapışmadan, ‘Gerçekten fiziki ve ruhen yorulduk’ diyerek heyecanımızı kaybetmeden orayı terk edip gitmeyi biliriz. Ben Trabzonspor Kulübü’nün başkanı değil hizmetçisiyim. Görev sürem dolduğu zaman eğer Trabzonspor camiası, bu adam Trabzonspor’a layıkıyla hizmet etti denirse, bana böyle bir şey uygun görülürse, 17. başkan olarak Trabzonspor başkanları arasında benim ismime de yer verilir.”

TRT