trabzonspor-un-deplasman-kabusu-devam-ediyor

MAÇA DAİR DETAYLAR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaştı ve maçı 90+10. dakikada Umut Nayir’in penaltıdan attığı golle 1-0 kaybetti. Bu sonucun ardından bordo-mavililer hakkında dikkat çekici bir istatistik gün yüzüne çıktı. Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galip gelemedi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

DEPLASMANDAKİ PERFORMANS

Deplasmanda aldığı sonuçlar arasında; Sivasspor, Eyüpspor, Gaziantep FK (0-0), Hatayspor (1-1) ve Kayserispor (0-0) ile berabere kalan Trabzonspor, mağlup olduğu takımlar arasında Göztepe (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Alanyaspor (2-1), Galatasaray (4-3), Samsunspor (2-1), Beşiktaş (2-1) ve Konyaspor bulunuyor. Konyaspor’a deplasmanda 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini devam ettiriyor.

GALİBİYET HASETİ

Bordo-mavililer, rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında R.A.M.S. Başakşehir’i 1-0 yenebilmişti. Ancak, 18 Mayıs 2024’ten bu yana deplasmanda galip gelemedi. Şenol Güneş’in teknik direktörlük görevini üstlendiği sezon boyunca, Trabzonspor deplasmanda oynadığı 10 müsabakada sadece 3 puan toplayarak 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, en son 1985 yılında 14 maçla benzer bir kötü seriyi yaşamıştı ve o tarihten beri en uzun deplasmanda galibiyet alamama sürecini yaşamakta.

GELECEK MAÇLAR

Trabzonspor’un Süper Lig’deki sonraki 2 deplasman maçı R.A.M.S. Başakşehir ve Fenerbahçe ile olacak. Bordo-mavililer, ardından sırasıyla Adana Demirspor, Kasımpaşa, Bodrum FK ve Antalyaspor’a konuk olacaklar.