“Trabzonspor’un Genel Kurul Tarihleri Açıklandı”

TARİHLER BELLİ OLDU

Trabzonspor’un Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi netleşti. Bordo-mavili takım, eğer çoğunluk sağlanırsa 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde toplantı yapacak. Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 30 Kasım 2024 ile 1 Aralık 2024 tarihlerinde, herhangi bir çoğunluğu aramaksızın gerçekleştirilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”