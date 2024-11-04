More
Spor

“Trabzonspor’un Genel Kurul Tarihleri Açıklandı”

trabzonspor-un-genel-kurul-tarihleri-aciklandi

TARİHLER BELLİ OLDU

Trabzonspor’un Olağan Seçimli Genel Kurulu tarihi netleşti. Bordo-mavili takım, eğer çoğunluk sağlanırsa 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde toplantı yapacak. Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 30 Kasım 2024 ile 1 Aralık 2024 tarihlerinde, herhangi bir çoğunluğu aramaksızın gerçekleştirilecek.

AÇIKLAMA YAPILDI

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tüzüğümüzün 29. Maddesine istinaden Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemle 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde ‘Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon’ adresinde saat 10.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 30 Kasım 2024-1 Aralık 2024 tarihlerinde ‘Hayri Gür Spor Salonu Trabzon’ adresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.”

ÖNEMLİ

Gündem

“TÜSİAD’dan Kayyım Uygulamalarına Tepki”

TÜSİAD, kayyum atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumun cezalandırdığı kişinin yerel yönetici değil, halk olduğunu vurguladı.
Gündem

“Bayraktar TB3 İle 797 Saat Uçuş”

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar TB3, 797 saatlik uçuş süresi ve başarıyla tamamladığı 49 test uçuşuyla dikkatleri üzerine çekti. Performansı yeniden onaylandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.