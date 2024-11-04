Trabzonspor’un Golü Reddine Tepkisi: Tolga Zengin!

MAÇTAKİ GOL TARTIŞMASI

Trabzonspor, ilk yarıda yaptığı köşe vuruşunda Okay Yokuşlu’nun kafayla topu ağlara göndermesi sonrası büyük bir olay yaşandı. Ancak maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda faul olduğu sebebiyle bu golü geçerli saymadı.

TOLGA ZENGİN’DEN YORUM

Bu kararı devre arasında BeIN SPORTS’ta değerlendiren eski Trabzonspor kalecisi Tolga Zengin, “Golde hata yok, hata konuşulmaz! Yarım saniye daha bekle ve kararını ver. Bu hata değil, çok net bir şey! Devamlı olan bir şey. Ben burada iyi niyet aramıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

MAÇ SONU YAYINI KATILMADI

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdikten sonra Tolga Zengin’in maç sonu yayınına katılmaması dikkat çekti. Sosyal medya üzerinde bu durum üzerine çeşitli yorumlar yapılırken, Zengin’in görevini bırakacağı ve artık yayıncı kuruluşta çalışmayacağı yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.