Trabzonspor’un Göztepe Maçı Hazırlıkları Başladı

İLK ANTRENMAN GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile eşleşeceği maça yönelik çalışmalarına start verdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman gerçekleştirerek devam etti. İlk olarak aerobik koşu yapan futbolcular, sonrasında dinamik ve teknik ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın ardından taktik program üzerinde çalışarak sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00’te yapacakları antrenmanla Göztepe maçına yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.