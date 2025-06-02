Trabzonspor’un Kamp Programı Açıklandı

TRABZONSPOR’UN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Trabzonspor’un, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi uygulayacağı kamp programı açıklandı. Bordo-mavililer, 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına başlangıç yapacak.

HAZIRLIKLARA ERZURUM’DA DEVAM EDİLECEK

Trabzon’daki hazırlık dönemini 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan takım, ardından iki günlük bir dinlenmenin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a geçecek. Bordo-mavililer, 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürecek.