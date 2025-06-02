Haberler

Trabzonspor’un Kamp Programı Açıklandı

TRABZONSPOR’UN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Trabzonspor’un, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi uygulayacağı kamp programı açıklandı. Bordo-mavililer, 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına başlangıç yapacak.

HAZIRLIKLARA ERZURUM’DA DEVAM EDİLECEK

Trabzon’daki hazırlık dönemini 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan takım, ardından iki günlük bir dinlenmenin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a geçecek. Bordo-mavililer, 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Bafra’da Ruhsatsız Silah Operasyonu Yapıldı

Bafra'da düzenlenen bir operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.
Haberler

Sultanhisar’da Jandarma, Yaşlıları Ziyaret Etti

Sultanhisar'daki jandarma ekipleri, 80 yaş üzeri yaşlıları ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinliyor. Bu etkinlik, vefa projesi çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.