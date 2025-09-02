Haberler

Trabzonspor’un Kaptanı Uğurcan’ı Sattı

TRANSFER AÇIKLAMASINA TEPKİ

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin duyurulmasından sonra büyük bir tepki oluştu. Bordo-mavili taraftarlar, bu açıklamanın altında yönetimin istifasını talep etti. Uğurcan Çakır’ın bu transferinin gündeme gelmesiyle birlikte, Trabzonsporlu destekçiler kulüp tesislerine akın etti.

TARAFTARLARDAN PROTESTOLAR

Futbolseverler, “Kaptan satılamaz” ve “Uğurcan kırmızı çizgimizdir” şeklinde sloganlar atarak tepkilerini açıkça gösterdi. Taraftar grupları, sosyal medya platformları üzerinden de başlattıkları protestoları sürdürdü. “Trabzonspor’un kaptanı pazarlık masalarına konu olamaz” ifadeleriyle birlikte çeşitli görseller paylaşan taraftarlar, Uğurcan Çakır’ın kulüp için ne denli önemli bir figür olduğunu vurguladı.

Birçok taraftar, Başkan Ertuğrul Doğan’ı da istifaya davet ederken, Uğurcan Çakır’a yönelik eleştiriler de gündeme geldi. Taraftarlar, kaptanın kulüpteki değerini sorgularken, takımdaki bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Açıkladı

Mevlid Kandili'nin tarihi ve kutlama detayları, etkinliklerin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kandil ile ilgili merak edilenler gündemde.
İstanbul’da Sarhoş Komşu Sorunları Var

Esenyurt'ta bir kadın, alkollü komşusunun ölüm tehditleriyle karşılaştığını belirterek çevresindeki sakinlerin endişe içinde olduğunu aktardı. Olay, apartmanda tedirginliğe yol açtı.

