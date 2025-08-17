Trabzonspor’un Kasımpaşa Maçı Kadrosu Açıklandı

KASIMPAŞA MAÇINA KAMP KADROSU BELİRLENDİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanla bu karşılaşma hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu.”

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN YÖNETİMİNDE

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlık sürecinde Teknik Direktör Fatih Tekke’nin stratejileri ile güçleniyor. Trabzonspor, bu maçta üst üste gelen başarılarla ivme kazanmayı hedefliyor.