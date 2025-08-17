Haberler

Trabzonspor’un Kasımpaşa Maçı Kadrosu Açıklandı

KASIMPAŞA MAÇINA KAMP KADROSU BELİRLENDİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanla bu karşılaşma hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: “Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu.”

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’NİN YÖNETİMİNDE

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlık sürecinde Teknik Direktör Fatih Tekke’nin stratejileri ile güçleniyor. Trabzonspor, bu maçta üst üste gelen başarılarla ivme kazanmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Haberler

Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.