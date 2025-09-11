Trabzonspor’un Kiraladığı Andre Onana, 200. Yabancı

ANDRE ONANA TRANSFERİ VE TARİHİ YERİ

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 200. yabancı futbolcu olma özelliğini taşıyor. Başkan Ertuğrul Doğan, görev süresi boyunca toplamda 30 yabancı transferine imza attı. Mart 2023’te başkanlık göreviyle birlikte Trabzonspor, 30 yabancı oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

BÜYÜK TRANSFERLER VE YENİ İSİMLER

Bordo-mavililer, 2025-2026 sezonu öncesinde ilk transferini Portekiz’in Estoril kulübünden Wagner Pina ile gerçekleştirdi. 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu, bu kez bonservisiyle kadroya katıldı. Aynı zamanda Felipe Augusto da transfer ederek takıma dahil oldu. Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve sonunda Andre Onana, bordo-mavili takımın yeni isimleri arasında yer aldı.

Trabzonspor, en çok Brezilyalı futbolcu transferi gerçekleştirdi ve toplamda 54 farklı ülkeden oyuncu kadrosuna dahil etti. 19 Brezilyalı futbolcunun ardından, Belçika’dan 9, Slovakya ve Polonya’dan da 8’er futbolcu kadroya katıldı. Doğan dönemi boyunca geçen 30 transferde yer alan yabancı futbolcular ise; Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu (İkinci kez), Bakic, Meunier, Nwakaeme (İkinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Felipe Augusto, Kazeem Olaigbe, Chirst Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ernest Muçi ve Andre Onana olarak sıralandı.

KAMERUNLU FUTBOLCULAR

Andre Onana, Trabzonspor’un tarihteki 4’üncü Kamerunlu futbolcusu olma unvanını taşıyor. Daha önce bordo-mavili kulüpte Rigobert Song, Stephane Mbia ve Junior Nestor Mise Mise gibi Kamerunlu oyuncular oynadı.