Trabzonspor’un Malheiro’su 6 gol attı

SEZONU BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLADILAR

Trendyol Süper Lig’de 51 puan toplayarak sezonu 7. sırada bitiren Trabzonspor’un defans oyuncusu Pedro Malheiro, istikrarı ve gol yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sezonun başında Portekiz’in Boavista Kulübü’nden 2 milyon avro bonservis bedeliyle takıma katılan 24 yaşındaki Malheiro, aldığı süre ve savunma oyuncusu olmasına rağmen golleriyle ekibine önemli katkı sağladı. Süper Lig’de 37 oyuncunun forma şansı bulduğu Trabzonspor’da Malheiro, 33 maçın tamamında ilk 11’de yer alarak toplamda 2.922 dakika sahada bulundu ve bu alanda en çok süreyi bulan oyuncu oldu.

GOL SAYISINDA ÖNEMLİ BİR PAZARLIK

Malheiro, Süper Lig’de sezonun golcülerinden Simon Banza’dan sonra takımın en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Banza, 19 golle takımın en skorer ismi olurken, Malheiro 6 gol atarak Zubkov ile birlikte gol sayısında ikinci sırayı paylaştı. Ayrıca, Malheiro, 5 gol pası ile de takım arkadaşlarına yardımcı oldu.

UZUN SÜRE SAHADA KALAN DİĞER OYUNCULAR

Trabzonspor’da son haftalarda sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır, Malheiro’dan sonra en fazla süreyi alan oyuncu oldu. Uğurcan, 32 maçta 2.880 dakika sahada kalırken, Mendy ise 32 maçta 2.601 dakika ile üçüncü sırada yer aldı. Banza ise 31 maçta 2.055 dakika zaman geçirdi.

GENÇ FUTBOLCULAR GÖREVDE

Trabzonspor’da Avrupa Gençlik Ligi’nde gösterdikleri başarıyla dikkat çeken 19 Yaş Altı Takımından 3 oyuncu bu sezon A takımla görev yaptı. Genç futbolculardan Salih Malkoçoğlu, 5 maçta 179 dakika, Taha Emre İnce 1 maçta 7 dakika, Boran Başkan ise 1 maçta 25 dakika süre aldı. Genç oyuncuların kadroda yer alması, gelecekte Trabzonspor’un başarısını artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.