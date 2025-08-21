Trabzonspor’un Oulai Ceza Alabilir

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFERİ CEZA SORUNUYLA KARŞILAŞTI

Trabzonspor’un yeni transferi olan Christ Inao Oulai, eski takımı Bastia’dan gelen cezası yüzünden gündemde. Genç futbolcunun, Bastia ile oynadığı son maçta sahaya girerek rakibine müdahale ettiği, bu sebeple kırmızı kart gördüğü ve 4 maç cezası aldığı ortaya çıkıyor. Oyuncunun durumu, Trabzonspor’un yönetimini harekete geçirdi.

BASTIA İLE TEMAS KURULDU

Bordo-mavili ekip, Oulai’nin durumu ile ilgili olarak eski kulübü Bastia ile iletişime geçti. Fransız takımının, bu cezaya karşı Fransa Futbol Federasyonu’na itiraz etmeyi planladığı öğrenildi. Kararın çıkmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirileceği ve bu durumda cezanın Türkiye’de de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Cezanın kesinleşmesi halinde, Christ Inao Oulai, Trabzonspor’un önümüzdeki dönemdeki Antalyaspor, Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyecek. Bu durum, takımın stratejisi ve Oulai’nin performansı açısından kritik bir önem taşımaktadır.