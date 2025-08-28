Trabzonspor’un Savunması Takım Olmayı Gerektirir

TRABZONSPOR’UN BAŞARILI SEZON BAŞLANGICI

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Stefan Savic, tüm takımın savunma işine katkı sağladığını belirtti. Savic, “Savunma sadece savunma oyuncularının yaptığı bir iş değil, bütün takım olarak savunuyoruz” dedi. Deneyimli savunma oyuncusu, basın toplantısında bordo-mavili takımın sezona güçlü bir başlangıç yaptığını değerlendirdi. Sezon öncesi yoğun kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Savic, kazanılan 3 galibiyetin bu emeğin bir sonucu olduğunu aktardı.

SAVUNMA PERFORMANSIMIZ ARTTI

Trabzonspor’un iyi bir başlangıç yaptığını vurgulayan Savic, “Yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir meyvesi olduğunu düşünüyorum. Kamp döneminde çok verimli bir çalışma süreci geçirdiğimizin altını çizmek istiyorum” diye konuştu. Savic, 3 maçta gol yemeden başlamalarını, savunma oyuncularının birbirini tanımasının etkisiyle ilişkilendirdi. Ayrıca, yeni oyuncu Wagner’in takıma hızlıca adapte olduğunu belirterek, “Bütün takım arkadaşlarımız savunmada bize yardımcı oluyor” ifadesini kullandı.

GENEL DURUMUZ İYİ

Savic, takımın genel durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Arzu ettiğimiz başlangıcı elde ettiğimizi düşünüyorum. İlk maçları kazanabilmek önemliydi ve bunu başardık.” şeklinde konuştu. Bu galibiyetlerin özgüven arttıracağını ekleyen Savic, önümüzdeki maçlarda daha iyi bir oyun sergileyeceklerine inandığını söyledi.

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE’YE ÖVGÜLER

Teknik Direktör Fatih Tekke ile olan ilişkisini de değerlendiren Savic, “Hocamızla yaklaşık 5-6 aydır beraberiz ve aramızdaki iletişim çok iyi. Fatih Tekke, genç ve hırslı bir teknik direktör” dedi. Trabzon’un kendisi için anlamını vurgulayan Savic, hocasının kulübün ve şehrin değerlerini anlama konusunda çok değerli bilgiler sunduğunu dile getirdi.

TARİHİ OYUNCULARIN ETKİSİ

Eski Trabzonsporlu oyuncularla ilgili de yorumda bulunan Savic, kulüp tarihinin çok değerli oyuncularla dolu olduğunu belirtti. Bu oyuncuların yeni gelen futbolcular için bir referans noktası olduğunu vurguladı. Hamsik gibi oyuncuların kulübe katılmasının gelecekteki transferler açısından önemli olduğunu ekledi.

FİZİKSEL DURUMUM GÜZEL

Sakatlık geçmişine de değinen Savic, önceki sezondan daha iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve bu nedenle fiziksel durumunun daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Sürekli iyi çalışmaya gayret eden bir oyuncu olduğunu sözlerine ekleyen Savic, “Huzurlu bir şekilde eve gittiğimde en iyi performansımı sergilediğimi düşünüyorsam, bu beni mutlu eder” dedi.

SÜPER LİG’İN GÜCÜ

Süper Lig ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Savic, Türk liglerinin her yıl daha da güçlendiğine vurgu yaptı. Yüksek transfer ücretleri ve büyük oyuncuların gelmesiyle, ligin zorluk derecesinin arttığını belirten Savic, bu durumun rekabeti artırdığını ifade etti.

OYUN PLANI VE SAMSUN MAÇI

Savic, Fatih Tekke’nin oyun planı hakkında ise, “Hocamızın net ifadeleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belirli bir zamana ihtiyacımız var” dedi. Samsunspor maçı için, bu karşılaşmanın taraftarlar ve şehir açısından önemli olduğunu belirten Savic, “Bu maçı kazanmak istiyoruz” dedi. Taraftarların desteklerinin kendileri için önemli olduğu belirtirken, onları stadyumda görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.

BATAGOV İLE UYUM

Yeni yetenek Batagov ile olan uyumlarına değinen Savic, onun çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirtti. Batagov’a gelişimi için gerekli çalışmaları yapması konusunda destek verdiğini dile getirdi. “Onun kariyeri için gelecekte çok şey bekliyorum” dedi.