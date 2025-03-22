Trabzonspor’un Skor Yükü: Banza ve Cham

TRABZONSPOR’UN SKOR YÜKÜ

Süper Lig’de geride kalan 28 hafta içerisinde Trabzonspor’un gol yükünü taşıyan isimler Simon Banza ile Muhammed Cham oldu. Bu sezon, beklenen performansı gösteremeyen Trabzonspor, hücum hattı açısından ligin en iyi takımlarından biri konumuna geldi. Milli araya kadar toplamda 43 gol atan bordo-mavililer, ligin en golcü ekipleri arasında altıncı sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi, 11 golü sağ ayakla, 11 golü sol ayakla, 8 golü kafa ile 5 golü ise penaltıdan kaydetti. Bu dönemde frikikten gol atma başarısını gösteremedi.

LİGDE DÖRDÜNCÜ EN GOLCÜ İKİLİ

Trabzonspor’un en önemli skor katkısı sağlayan futbolcuları Simon Banza, 17 gol ve 3 asist ile toplamda 20 gole ulaşırken, Muhammed Cham ise 4 gol ve 7 asistle toplamda 11 gole katkı sağlıyor. İki oyuncu toplamda 31 gole ulaşarak, Galatasaray’da Osimhen-Barış Alper, Fenerbahçe’de En Nesyri-Dzeko ve Başakşehir’de Piatek-Figueiredo ikililerinin ardından bu sezon Süper Lig’in en golcü dördüncü ikilisi durumundalar.

BANZA’NIN PERFORMANSI

Bordo-mavililerin sezon başında kadrosuna kattığı Simon Banza, bu sezon ilk mücadelesini Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş ile yapılan karşılaşmada oynadı. Sadece 3’üncü haftada, Kayserispor ile yapılan erteleme maçında forma giyememişti. Muhammed Cham ise sezonun ilk yarısında 4’üncü haftaki Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkıp, oyuna sonradan girerek yalnızca 1 dakika kalabildi. 5’inci haftada Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada 10 dakika sahada kalan Cham, birebir şekilde Banza gibi Kayserispor maçında kural gereği oynamadı. İlk kez 90 dakika süreyle Gaziantep FK deplasmanında forma giyerek dikkat çekti.