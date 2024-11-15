“Trabzonspor’un Vergi Borcu Sorunu Devam Ediyor”

PROTOKOL İMZALANDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalama süreci gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından imza altına alınan bu protokolle, Trabzonspor Koleji’nin inşaat süreci resmiyet kazandı. Protokole göre, Trabzonspor Koleji’nin yapımı için gereken arsa, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatına uygun büyüklükte arsanın belirlenmesi için büyükşehir belediyesi, il genelinde uygun taşınmazlar üzerinde fizibilite çalışmaları yapacak ve en uygun arsayı seçecek, bu arsa Trabzonspor Kulübü’ne verilecek. Kolej inşaatının tüm masrafları ise Trabzonspor Kulübü tarafından karşılanıyor.

İŞ BİRLİĞİ DETAYLARI

Protokolde, taraflar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı vurgulandı. Ayrıca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor, elde ettikleri kullanım hakkını başka kişi veya kurumlara devretmeyeceklerine dair taahhütte bulundu. Kolej inşaatının tamamlanmasının ardından işletme ile ilgili yeni bir protokol düzenlenecek. Büyükşehir belediyesinde bu protokolün imzalanmasının ardından, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı’na katıldı. Meclis üyelerine, büyükşehir belediyesi ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalarla Trabzonspor’un mevcut durumu hakkında bilgiler veren Başkan Doğan, yaklaşık 20 aylık süreçte önemli adımlar attıklarını ifade etti.

EKONOMİK MEVZU ATLANTI

Başkan Doğan, “Ben yaklaşık 20 aydır başkanım. Son 4 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Burada geçtiğim zamanlar, Trabzonspor başkanlığı görevim benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. Son 20 ay içerisinde pek çok önemli ekonomik iş yaptık. Ancak sahada istediğimiz başarıyı henüz sağlayamadık. Önceki sezonu 3. sırada tamamladık, bu yıl da hedefimiz ligi en üst sıralarda bitirmek” şeklinde konuştu.

Doğan, Trabzonspor’un yılda 815 milyon TL civarında bir faiz yükünden kurtulduklarını belirtti. “Trabzonspor’un iki-üç büyük problemi var” diyen Başkan Doğan, gelir-gider dengesizliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Takımın maliyetinin yaklaşık 35 milyon Euro seviyelerinde olduğunu belirten Doğan, bu rakama yıl sonu primleri ve bonusların eklendiğini, toplam giderlerin ise işletme giderleriyle birlikte 45-50 milyon Euro civarında bir kayıpla sonuçlandığını söyledi. 20 aylık süreçte kulübün borcunun 3 milyar TL civarında olduğunu hatırlatan Doğan, kulübün mevcut durumu ve karşılaştığı zorluklar hakkında önemli bilgiler paylaştı.