Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ATAMA

Trabzonspor, Şenol Güneş’in boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke’yi getirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Tekke ile görüşmelere başlandığı ve genç teknik adamın 11 Mart Salı sabahı Trabzon’a gelecek olduğu bildirildi. Anlaşma sağlanan 47 yaşındaki teknik direktör, son görüşmelerin ardından imza atarak takımın başına geçecek.

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğdu. Forvet mevkisinde oynamış olan Tekke, şu anda Boluspor’un teknik direktörlük görevini yürütmektedir. Trabzonspor formasıyla uzun yıllar futbol oynamış bir golcüdür. 2006 yılında Rusya’nın Zenit takımına transfer olmuş ve burada 2008’de UEFA Kupası’nı kazanma başarısı göstermiştir. Genç yaşta Trabzonspor A takımına yükselen Tekke, Hami Mandıralı, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas gibi isimlerle birlikte oynamıştır.

SPOR KARIYERİ VE ZORLUKLAR

Fatih Tekke, tecrübesizliği ve agresif durumu nedeniyle Altay Spor Kulübü’ne kiralanmıştır. Aynı dönemde Çanakkale Dardanelspor ile oynadığı maçta ayağı kırılmış ve bu talihsiz olay31 sonucu, iki kez kolu ve ayağı kırılmıştır. Bütün bunlara rağmen Trabzonspor’a geri dönüş yaptığında, kulüp pek başarılı bir dönem geçirememiştir. Sürekli teknik direktör değişiklikleri nedeniyle farklı mevkilerde denenen Tekke, bu dönemde Gaziantepspor’da gösterdiği performansla A Milli Takım’a yükselmiştir.

BÜYÜK BAŞARILAR VE TRANSFERLER

2002-2003 sezonunda Trabzonspor’a yeniden katılan Fatih Tekke, bu dönemde takıma 2 Türkiye Kupası ve 2 lig ikinciliği kazandırmıştır. Ayrıca 2004-2005 sezonunda 31 golle gol kralı olmuştur. 2006-2007 sezonunun başında, 7.5 milyon euro karşılığında Zenit takımına transfer olmuş ve burada 2007-2008 sezonunda Rusya ligi şampiyonu olup UEFA Kupası’nı kazanma başarısı göstermiştir.

Tekke, UEFA Kupası finalinde İskoçya’nın Glasgow Rangers takımını mağlup ederek bu kupayı elde etmiştir. Son olarak Zenit ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Manchester United’i yenerek Süper Kupa’yı kazanmıştır.

PROFESYONEL KARIYERİ

Fatih Tekke’nin profesyonel kariyeri şu şekildedir:

Yıllar Takım Maç (Gol)

1994-1997 Trabzonspor 45 (6)

1997-1998 Altay (kiralık) 24 (8)

1998-2000 Trabzonspor 38 (6)

2000-2003 Gaziantepspor 57 (28)

2003-2006 Trabzonspor 114 (76)

2006-2010 Zenit 73 (24)

2010 Rubin Kazan 5 (0)

2010-2011 Beşiktaş 2 (0)

2011 MKE Ankaragücü 5 (3)

2011-2012 Orduspor 5 (2)