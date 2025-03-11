Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FATİH TEKKE GETİRİLDİ

Trabzonspor’da Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağlandı. Tekke, görüşmeleri tamamlamak ve ardından sözleşme imzalamak amacıyla Trabzon’a gelmekte.

FATİH TEKKE TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Taraftarların havalimanında büyük bir coşkuyla karşıladığı Fatih Tekke, “Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok.” şeklinde duygularını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI

Öte yandan Trabzonspor, sosyal medya üzerinden “Yuvana hoş geldin Fatih Tekke” başlıklı bir paylaşım gerçekleştirerek yeni teknik direktörünü kutladı.