Spor

Trabzonspor’un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke

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ŞENOL GÜNEŞ İLE YOLLARINI AYIRDILAR

Trabzonspor, Şenol Güneş ile yollarını ayırarak yeni teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke’nin yarın Trabzon’a geleceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.” şeklinde ifadeler yer aldı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN GEÇMİŞİ

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 9 sezon boyunca Karadeniz ekibinin formasını giyen Fatih Tekke, 2015 yılından beri teknik direktörlük yapıyor. Son olarak Alanyaspor’un başında bulunan Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Burasspor, Denizlispor ve İstanbulspor gibi takımlarda görev üstlendi. 47 yaşındaki teknik adam, Denizlispor ve İstanbulspor kulüplerinde yardımcı antrenör olarak da çalıştı.

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