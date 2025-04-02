Trabzonspor Uzatmada Bodrum FK’yı Geçti

MAÇIN HIZLI BAŞLANGICI VE GOLLER

Maç, oldukça hızlı bir başlangıç yaparak heyecanı zirveye taşıdı. Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza’nın attığı golle öne geçti ve skoru 1-0 yaptı. Sağ kanattan gelen Visca’nın şutunun kaleciden dönen topunu Banza ağlarla buluşturdu. Ancak Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi’nin golüyle durumu eşitlemeyi başardı: 1-1. Konuk takım, 20. dakikada Enis Bardhi’nin golüyle 2-1 üstünlüğü sağlarken, iki dakika sonra Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor’a 2-2’lik eşitliği getirdi. İlk yarı böylece bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda, her iki ekip de gol atmak için mücadele etmesine rağmen, netice değişmedi. 50. dakikada Bodrum FK’dan Ali Aytemur’un şutu direkten dönerken, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi. 64. dakikada Trabzonspor’dan Edin Visca’nın şutu yine direkten geri geldi. Maçın son bölümünde ise oyun kartlarla hareketlendi: 79. dakikada Bodrum FK’dan Fredy, 89. dakikada Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90 dakika 2-2 tamamlandı ve mücadele uzatmalara taşındı.

UZATMALARDA TRABZONSPOR’DAN GÜÇLÜ TEPKİ

Uzatmaların ilk bölümünde Trabzonspor, 98. dakikada Oleksandr Zubkov’un attığı golle durumu 3-2 lehine çevirdi. Ancak 108. dakikada Batista Mendy’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle bordo-mavililer 9 kişi kalmış oldu. Tüm bunlara rağmen, ikinci uzatma devresinde skoru korumayı başaran Trabzonspor, maçı 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi. Bordo-mavililer, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SAVİC KADRODA, TRİBÜNLER BOŞ

Trabzonspor’da, Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Karadağlı defans oyuncusu Savic, 3 maçlık bir aranın ardından kadroya geri döndü. Ancak teknik direktör Fatih Tekke, oyuncuyu tam olarak hazır görmediği için yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Bu arada, tribünlerde dikkat çeken bir boşluk göze çarptı. Önceki gün 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter maçında dolu olan tribünler, kupa mücadelesine beklenen ilgiyi göstermedi.

VOLKAN KONAK’A UNUTULMAZ SAYGI

Maç öncesinde iki takımın oyuncuları, Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı anmayı ihmal etmedi. “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankartla saha çıkış yapan futbolcular, sanatçıya saygı duruşunda bulundu.

İLK 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz