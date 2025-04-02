Trabzonspor Uzatmalarda Yarı Finale Yükseldi

Maç, hızlı bir başlangıçla gerçekten nefes kesiciydi. Trabzonspor, 3. dakikada Simon Banza’nın attığı golle öne geçti. Sağ kanattan gelen Edin Visca’nın şutunu kaleci kurtardı ama topu Banza ağlara göndermeyi başardı. Fakat Bodrum FK, 15. dakikada Taulant Seferi ile durumu eşitledi: 1-1. Konuk takım, 20. dakikada Enis Bardhi’nin golüyle 2-1 öne geçti. İki dakika sonra ise Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor’a beraberliği getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

**İKİNCİ YARIDA GOL SESİ YÜKSELMEDİ**

İkinci yarıda iki takım da gol için büyük çaba sarf etti ama her iki ekip de fileleri havalandıramadı. Bodrum FK’dan Ali Aytemur’un 50. dakikada yaptığı şut direkten dönerken, Uğurcan Çakır bu tehlikeyi önledi. 64. dakikada Trabzonspor’dan Edin Visca’nın şutu da direkten geri döndü. Maçın son bölümünde ise mücadele, kartlarla hareketlendi. 79. dakikada Bodrum FK’dan Fredy, 89. dakikada ise Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını 10’ar kişi bıraktı. 90 dakika 2-2 sonuçlandı ve mücadele uzatmaya gitti.

**UZATMALARDA ÇARPICI GOL**

Uzatmaların başında, Trabzonspor 98. dakikada Oleksandr Zubkov’un golüyle 3-2 öne geçti. Ancak 108. dakikada Batista Mendy, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Trabzonspor’u 9 kişi bıraktı. Yine de bordo-mavililer, uzatmanın ikinci devresinde skoru koruyarak maçı 3-2 kazanıp yarı finale yükseldi. Trabzonspor, yarı finalde Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

**KADRODA GÖZE ÇARPAN DEĞİŞİKLİKLER**

Trabzonspor’da, Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Karadağlı stoper Savic, 3 maçlık aranın ardından kadroda yer aldı. Ancak teknik direktör Fatih Tekke, Savic’i tam hazır görmediği için yedek kulübesinde bıraktı. Ayrıca, tribünlerde dikkate değer bir boşluk vardı. Önceki gün 19 Yaş Altı Takımı’nın Inter ile oynadığı maçta dolan tribünler, bu kupa mücadelesine aynı ilgiyi göstermedi.

**SANATÇIYA SAYGI DURUŞU**

Maç öncesinde, her iki takım oyuncuları Kuzey Kıbrıs’ta hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ı anmayı ihmal etmedi. “Seni Unutmayacağız Volkan Konak” yazılı pankartla sahaya çıkan futbolcular, sanatçıya saygı duruşunda bulundu.

**İLK 11’LER**

Trabzonspor: Uğurcan, Serdar, Okay, Mustafa, Malheiro, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Visca, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz