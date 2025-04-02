Trabzonspor ve Bodrum FK İlk Yarı 2-2

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇINDA BERABERLİK

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bodrum FK ile evinde karşılaşıyor. İlk yarı sonunda takımlar 2-2’lik eşitlikle soyunma odasına gitti.

İLK YARIDA GOLLER YAĞDI

Maçın başlama düdüğü ile birlikte gelişen ataklarda, 3. dakikada Zubkov’un ceza sahası içine gönderdiği yerden pası ile Visca’nın şutunda top kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Banza, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Trabzonspor’u öne geçirdi. 1-0.

15. dakikada ise Bodrum FK savunmasının arkasına atılan pasta Seferi, ceza sahasına girerek çaprazdan vuruş yaptı ve top kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gitti. 1-1.

20. dakikada Seferi’nin yerden gönderdiği topla arka tarafta boş pozisyondaki Bardhi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

22. dakikada Okay Yokuşlu’nun uzun pasıyla ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, aşırtma bir vuruşla topu filelere yollayarak eşitliği sağladı. 2-2.

Maçta görevli hakemler Zorbay Küçük, Kerem Ersoy ve Candaş Elbil olarak belirlenmişti.

TAKIMLARIN KADROSU

Trabzonspor’un kadrosu şöyle: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza. Yedek oyuncular ise Muhammet Taha Tepe, Savic, Ali Şahin Yılmaz, Cham, Folcarelli, Cihan Çanak, Draguş, Enis Destan. Teknik direktör Fatih Tekke.

Bodrum FK’nın kadrosu ise şu şekilde: Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka, Mohammed, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar, Okita, Seferi. Yedekler Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Üzeyir Ergün, Herelle, Erkan Degişmez, Taylan Antalyalı, Brazao, Demitrov, Puscas, Ege Bilsel. Teknik direktör Jose Morais.

Goller:

– Banza (dk. 3), Mustafa Eskihellaç (dk. 22) (Trabzonspor)

– Seferi (dk. 15), Bardhi (dk. 20) (Bodrum FK)